Знамя Победы передано на хранение 61 школе Саратова

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:40:13+03:00

Об этом сообщил глава города Михаил Исаев

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Сегодня, 26 февраля, глава города Михаил Исаев рассказал на своей странице в соцсети Instagram о вручении Знамени Победы еще одной саратовской школе — лицею №53.

- В рамках всероссийского проекта 61 саратовской школе передано на хранение Знамя Победы. Реликвию лицею № 53 вручил участник взятия Берлина, председатель Саратовской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов» Георгий Васильевич Фролов. Учащиеся дали клятву свято хранить и продолжать традиции старших поколений по защите Отечества, — сказал мэр.

Мероприятие посетили военный комиссар Заводского и Октябрьского районов Ринат Аминов, председатель городского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Равиль Насыров, представители городского комитета по образованию и зонального центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

Также лицеисты получили поисковые задания по изучению боевого пути работников метизного завода, погибших на фронте, чьи имена увековечены на мемориальной доске, установленной на территории лицея. Был дан старт проекту «Война. Победа. Память.»

ИСТОЧНИК KP.RU