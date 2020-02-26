2020-02-26T15:33:55+03:00
Происшествия

В Саратове двое мужчин отработают украденную арматуру

Злоумышленники унесли имущество со стройплощадки
Дарья Вострикова
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Суд признал двух саратовцев в возрасте 29 и 30 лет виновными в покушении на кражу.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 16 февраля в период до 8:50 мужчины проникли на огороженную забором и охраняемую территорию строительной площадки строящегося дома ООО «Строительные системы» и унесли арматуру.

Во время их пути в пункт приема металла их задержали сотрудники полиции.

Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей.

За это правонарушение граждане проведут 200 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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