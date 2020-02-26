В Саратове двое мужчин отработают украденную арматуру
Злоумышленники унесли имущество со стройплощадки
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Суд признал двух саратовцев в возрасте 29 и 30 лет виновными в покушении на кражу.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 16 февраля в период до 8:50 мужчины проникли на огороженную забором и охраняемую территорию строительной площадки строящегося дома ООО «Строительные системы» и унесли арматуру.
Во время их пути в пункт приема металла их задержали сотрудники полиции.
Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей.
За это правонарушение граждане проведут 200 часов на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU