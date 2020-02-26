В Саратовской области действуют телефоны доверия для взрослых и детей

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:34:34+03:00

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В Саратовской области родители и дети, которые попали в трудные жизненные ситуации, могут получить консультации психологов по «телефонам доверия». Один из них — проект «Я доверяю», реализуемый Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из любого российского региона и телефона можно абсолютно бесплатно позвонить по номеру 8-800-200-01-22.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, аналогичная линия действует и в Минобразе, ее номер — 8 (8452) 23-43-69. При обращении гарантируется конфиденциальность.

Кроме того, в образовательных учреждениях школьные и внештатные психологи, социальные педагоги и классные руководители ведут работу по выявлению деструктивного поведения учеников. С 2016 года количество штатных психологов в школах области увеличено в два раза и составляет около 650 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU