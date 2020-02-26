Жительница Саратова лишилась 74 тыс. рублей после разговора по телефону

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:27:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова женщина лишилась более 74 тыс. рублей из-за действий мошенников.

- Гражданке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал о подозрительной попытке списания средств с ее счета. Та возразила, что денег на карте нет. Аферист поинтересовался о наличии счетов в других организациях. Доверчивая женщина все рассказала, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Через 15 минут ей позвонил другой абонент и представился сотрудников службы безопасности банка. Он попросил потерпевшую зайти в мобильный банк и посмотреть, все ли деньги на месте. Выполнив ряд указаний, женщина лишилась 74,2 тыс. рублей.

В полиции утверждают, что пострадавшая знала о мошеннических схемах, но «сотрудник банка» оказался убедительнее.

В главке напоминают, что настоящие банковские сотрудники не просят назвать пин-код. Также нельзя никому говорить информацию, что находится на обороте карты и коды, приходящие в смс.

Вводить данные, продиктованные злоумышленниками, в банкомат, тоже не следует. Все это приведет к утрате средств.

При поступлении звонков якобы из банка, позвоните им на горячую линию по официальному номеру.

ИСТОЧНИК KP.RU