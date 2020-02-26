2020-02-26T15:31:48+03:00
Общество

Саратовский бадминтонист выиграл всероссийский рейтинговый турнир

Состязания прошли в Екатеринбурге
Дарья Вострикова
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С 24 по 26 февраля в Екатеринбурге проходил всероссийский рейтинговый турнир по бадминтону, посвященный памяти В. И. Фролова.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 158 спортсменов из 14 регионов России.

За Саратовскую и Воронежскую области выступал Михаил Лебедев. Он занял первое место в мужском парном разряде и три места в мужском одиночном и смешанном парном разрядах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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