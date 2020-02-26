В Саратове юный вымогатель получил условный срок
В Волжском районе Саратова осудили 16-летнего парня. Его признали виновным в вымогательстве с применением насилия.
- С апреля по июнь 2018 года юноша, которому тогда было 15, вымогал у 14-летнего 1,5 тыс. рублей. За невыполнение угрожал насилием. Постепенно суммы увеличивались. Потерпевший начал скрываться, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Вымогатель и жертва случайно встретились 25 июня. Подросток отвел сверстника в безлюдное место и ударил в переносицу, тем самым сломав нос, а также избил руками и ногами по голове и телу, требуя 17 тыс. рублей.
Злоумышленника спугнул случайный прохожий. Потерпевший пошел в больницу и полицию.
В суде под тяжестью доказательств юный вымогатель признал вину и раскаялся. Его приговорили к году условно с трехлетним испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU