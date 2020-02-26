В Саратове юный вымогатель получил условный срок

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:00:08+03:00

Он избил 14-летнего парня, сломал ему нос и требовал деньги

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В Волжском районе Саратова осудили 16-летнего парня. Его признали виновным в вымогательстве с применением насилия.

- С апреля по июнь 2018 года юноша, которому тогда было 15, вымогал у 14-летнего 1,5 тыс. рублей. За невыполнение угрожал насилием. Постепенно суммы увеличивались. Потерпевший начал скрываться, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Вымогатель и жертва случайно встретились 25 июня. Подросток отвел сверстника в безлюдное место и ударил в переносицу, тем самым сломав нос, а также избил руками и ногами по голове и телу, требуя 17 тыс. рублей.

Злоумышленника спугнул случайный прохожий. Потерпевший пошел в больницу и полицию.

В суде под тяжестью доказательств юный вымогатель признал вину и раскаялся. Его приговорили к году условно с трехлетним испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU