В Саратове планируют открыть детскую конную школу

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:30:24+03:00

Набор в первую группу планируют объявить уже к концу года

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В Саратове прошло региональное собрание Федерации конного спорта.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие состоялось на базе загородного конного клуба «Гермес».

Президент Федерации конного спорта Татьяна Ефремова поблагодарила всех участников за проявленный интерес и активность. Она также рассказала о планах развития на пять лет. В частности, необходима популяризация конного спорта, вся информация должна быть открыта и доступна.

В числе прочего Татьяна Ефремова назвала повышение квалификации специалистов и привлечение спонсоров, которые бы поддерживали талантливых спортсменов.

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По словам президента Федерации, одной из практических задач на ближайшее будущее является открытие детско-юношеской конноспортивной школы.

- Уже идут серьезные переговоры на эту тему. Надеюсь на положительное решение и, возможно, к концу года сможем объявить набор первой учебной группы, это примерно 20 детей, — рассказала Татьяна Ефремова.

Кроме того, она уверена в необходимости сохранить саратовский ипподром. Ее поддержал директор ипподрома, который также выразил благодарность правительству Саратовской области за поддержку конного спорта

- Давайте поднимем конный спорт Саратовской области на качественно другой уровень! — было отмечено на собрании.

ИСТОЧНИК KP.RU