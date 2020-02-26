Мужчина из культурной столицы обматерил полицейских в Саратове
Мировой судья в Кировском районе осудил 40-летнего уроженца Саратова, проживающего в Санкт-Петербурге. Его признали виновным в публичном оскорблении представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей.
- В конце ноября 2019 года мужчина в здании железнодорожного вокзала публично матерился. При этом он был пьян, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.
К гражданину подошли сотрудники ППС, которые решили проводить его в дежурную часть, чтобы составить протокол. В это время злоумышленник оскорбил правоохранителей и отказался с ними куда-либо идти.
Во время суда мужчина раскаялся. Его отправили на шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU