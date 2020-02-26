Панков встретился со строителями в 11-м микрорайоне Солнечного-2

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:08:15+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков встретился со строителями жилых домов в поселке Солнечный-2. Задачу обеспечить качественное и доступное для горожан жилье поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Темой для разговора начистоту стало качество строительства, благоустройство территории, прилегающей к домам, а также обеспечение поселка школами, детскими садами, поликлиниками и другими социальными объектами, важными для жителей. Встреча с руководством строительной компании «Кронверк» состоялась в микрорайоне №11. Депутат осмотрел квартиры и двор нового дома на бульваре Героев Отечества.

- Не критикую вашу компанию, считаю, в нашем городе она одна из лучших. Но зачем вы тогда ездили в Пензу, изучали опыт возведения комфортного жилья, если не извлекли уроков? В Пензе дворы давно выкладывают плиткой, а не кладут асфальт, который проваливается. И там просторные детские и спортивные площадки, а здесь, вижу, поместился только один элемент. Скажу: если в городе подписывают разрешения на такую тесную посадку домов и неудобную планировку дворов, то значит, строительная отрасль стала заложником системы, когда идет борьба за каждый клочок земли. Город должен пересмотреть требования к застройке. Жителям нужны просторные, удобные дворы, где можно отдохнуть, погулять с детьми. Сегодня обязательно обращусь к главе города Михаилу Исаеву по поводу его подчиненных, допускающих подобное отношение к людям. Если не могут качественно выполнять свои обязанности, значит, надо по ним делать выводы и брать людей, которые в этом понимают, — подчеркнул Панков.

Также депутат осмотрел площадку в 11-м микрорайоне, где весной начнется строительство школы на 1,1 тыс. мест. По его словам, предложение Вячеслава Володина возвести социально важный объект за счет застройщика — справедливое и наиболее целесообразное.

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- Такое решение в интересах не только жителей, но и самого застройщика. У вас есть возможность проявить себя ответственной, современной строительной компанией. Люди думают не только о метраже приобретаемых квартир, но и о том, как будут жить в новом доме, удобно ли будет им и их семьям. Они придут не к тем, кто возводит коробки в чистом поле, а к тем, кто обеспечит школу и детский сад для их детей, чистый красивый двор, парковку и многое другое. И снова вопрос к тем чиновникам, которые отвечают за подготовку проекта и выделение земли. Они, считаю, во многом недорабатывают. Строительство надо начинать как можно скорее, жители Солнечного-2 очень ждут новую школу, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU