2020-02-26T10:53:01+03:00
Происшествия

Появилось видео допроса планировавших массовое убийство в школе Саратова подростков

Один из мальчиков говорит, что они собирались напасть на 40 человек
Ольга Симонова
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Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.

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УФСБ по Саратовской области распространило видео задержания и допроса 14 и 15-летнего подростков, готовившихся к массовому убийству в школе Кировского района Саратова.

Одному из них, Евгению, оперативники в присутствии родственников и психолога задают вопрос о заинтересованности в идеологии массового убийства. Парень отвечает, что примерно год назад они начали интересоваться этим и своей целью преследовали месть.

Также подросток отвечает, что его соучастник, Игорь, планировал убить примерно 40 человек.

Второй подросток рассказывает, что у них была примерная дата нападения — май 2020 года.

Напомним, подростки хранили в одном из заброшенных бомбоубежищ Саратова обрез охотничьего оружия. Вторым инструментом для нападения они планировали использовать зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.

В отношении подростков возбудили уголовное дело. В скором времени будет избираться мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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