Появилось видео допроса планировавших массовое убийство в школе Саратова подростков
Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.
УФСБ по Саратовской области распространило видео задержания и допроса 14 и 15-летнего подростков, готовившихся к массовому убийству в школе Кировского района Саратова.
Одному из них, Евгению, оперативники в присутствии родственников и психолога задают вопрос о заинтересованности в идеологии массового убийства. Парень отвечает, что примерно год назад они начали интересоваться этим и своей целью преследовали месть.
Также подросток отвечает, что его соучастник, Игорь, планировал убить примерно 40 человек.
Второй подросток рассказывает, что у них была примерная дата нападения — май 2020 года.
Напомним, подростки хранили в одном из заброшенных бомбоубежищ Саратова обрез охотничьего оружия. Вторым инструментом для нападения они планировали использовать зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.
В отношении подростков возбудили уголовное дело. В скором времени будет избираться мера пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU