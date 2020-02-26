Улицу Шехурдина обещают открыть только в конце недели
Проезд по улице Шехурдина в Саратове будет открыт в конце недели.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, автомобилистам рекомендуется продумать пути объезда пробок.
Ранее водители крайне негативно выразили свое недовольство многокилометровыми пробками на улице Шехурдина.
Напомним, улица была закрыта в связи с ремонтом Трофимовского моста в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас подрядная компания работает над пролетами, ведется заливка опор бетоном и бурение свай.
- Все работы ведутся по графику и отражаются в аккаунте в Инстаграме @trofimovsky_. Горожане могут следить за реконструкцией в режиме онлайн и задавать вопросы, — отметили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU