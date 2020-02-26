Улицу Шехурдина обещают открыть только в конце недели

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:02:16+03:00

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Проезд по улице Шехурдина в Саратове будет открыт в конце недели.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, автомобилистам рекомендуется продумать пути объезда пробок.

Ранее водители крайне негативно выразили свое недовольство многокилометровыми пробками на улице Шехурдина.

Напомним, улица была закрыта в связи с ремонтом Трофимовского моста в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас подрядная компания работает над пролетами, ведется заливка опор бетоном и бурение свай.

- Все работы ведутся по графику и отражаются в аккаунте в Инстаграме @trofimovsky_. Горожане могут следить за реконструкцией в режиме онлайн и задавать вопросы, — отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU