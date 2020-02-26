В четверг у двух домов Заводского района отключат воду

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:59:32+03:00

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Завтра, 27 февраля, в Заводском районе Саратова отключат воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ресурса не будет на проспекте Энтузиастов, 9а и Пензенской, 35Б с 09:00 до 20:00.

Отключение произойдет из-за ввода в эксплуатацию нового водопровода по проспекту Энтузиастов.

Коммунальщики рекомендуют абонентам в течение двух суток после включения воды использовать ее только в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU