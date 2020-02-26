Пьяный водитель повесил свою Lada Kalina на забор

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:52:47+03:00

ДТП случилось на улице Ворошилова в Ершове

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Минувшей ночью в Ершове Саратовской области 48-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением на улице Ворошилова и устроил ДТП.

Автомобиль вылетел с проезжей части, ударился в дерево, а затем отлетел на забор частного дома, где и повис.

Специалисты областной службы спасения вынули водителя из смятого авто и передали бригаде медиков. По данным сайта «ЧП-Саратов», госпитализированный мужчина находился в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU