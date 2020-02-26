Пьяный водитель повесил свою Lada Kalina на забор
ДТП случилось на улице Ворошилова в Ершове
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Минувшей ночью в Ершове Саратовской области 48-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением на улице Ворошилова и устроил ДТП.
Автомобиль вылетел с проезжей части, ударился в дерево, а затем отлетел на забор частного дома, где и повис.
Специалисты областной службы спасения вынули водителя из смятого авто и передали бригаде медиков. По данным сайта «ЧП-Саратов», госпитализированный мужчина находился в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU