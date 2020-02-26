В январе 2020 года в Саратовской области родилось более 1,6 тыс. детей
В Саратовской области в январе 2020 года родилось 1 615 детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области, мальчиков зарегистрировано 820, тогда как девочек — 795.
Больше всего малышей появилось на свет в Саратове, Энгельсе и Балакове — 694, 239 и 112 соответственно.
- Традиционно есть доля семей, где родители делают ставку на оригинальность и дают малышам редкие имена. Причины разные: кто-то руководствуется своими культурными традициями, другие верят в магию слова. 2020 год не стал исключением и начался с регистрации необычных имен. Например, новорожденных девочек называли Матильда и Богдана. Для мальчиков выбирали имена с греческими корнями — Илларион и Демид, — рассказала начальник управления ЗАГС по Саратовской области Юлия Пономарева.
Самыми популярными именами продолжают оставаться Артем и София.
ИСТОЧНИК KP.RU