2020-02-26T09:35:39+03:00
Общество

В январе 2020 года в Саратовской области родилось более 1,6 тыс. детей

Одними из необычных имен стали Илларион и Матильда
Ольга Симонова
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В Саратовской области в январе 2020 года родилось 1 615 детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области, мальчиков зарегистрировано 820, тогда как девочек — 795.

Больше всего малышей появилось на свет в Саратове, Энгельсе и Балакове — 694, 239 и 112 соответственно.

- Традиционно есть доля семей, где родители делают ставку на оригинальность и дают малышам редкие имена. Причины разные: кто-то руководствуется своими культурными традициями, другие верят в магию слова. 2020 год не стал исключением и начался с регистрации необычных имен. Например, новорожденных девочек называли Матильда и Богдана. Для мальчиков выбирали имена с греческими корнями — Илларион и Демид, — рассказала начальник управления ЗАГС по Саратовской области Юлия Пономарева.

Самыми популярными именами продолжают оставаться Артем и София.

ИСТОЧНИК KP.RU

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