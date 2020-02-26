В здание министерства строительства в Саратове вернули отопление

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:42:50+03:00

Из-за обрушения стены и повреждения воздушной тепломагистрали часть домов пока еще без отопления

Изменить размер текста: A A

После обрушения 25 февраля четырехметровой стены старого здания по адресу Кутякова, 13 была перебита воздушная линия теплосетей. Несколько объектов остались без отопления, в том числе здание министерства строительства и ЖКХ.

Как выяснил корреспондент «КП-Саратов», обрушившаяся стена и труба оказались бесхозными — они не стоят на балансе ни у одной из организаций.

Как уточнили «Комсомолке» сегодня утром, 26 февраля, в Минстрое, вчера на ряде объектов, в том числе в министерстве, отопление восстановлено. Однако тепло получили пока не все дома, восстановительные работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU