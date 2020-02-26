2020-02-26T09:27:23+03:00
Общество

Литневская: Горожане поддержали предложение убрать «бутылку игристого вина» на въезде в Саратов

Екатерина Семенова
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В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская провела очередной прием граждан.

В своем Instagram @litnevskaya.jm Юлия Литневская выложила пост об итогах приема, посоветовавшись с подписчиками.

- Ни один прием граждан без сюрпризов не обходится. Помимо острых вопросов и насущных проблем, люди приходят с предложениями и идеями, которые хочется реализовывать.

Так, эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Аркадьевна Окорокова предложила свою консультативную помощь в разъяснении информации в расчетных квитанциях, для обращающихся с такими вопросами: действительно, очень многие управляющие компании не считают нужным отчитываться перед собственниками и обеспечивать прозрачность своей работы. Также, увы, немалочисленны обращения за средствами реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Хорошо, что есть друзья, способные подставить сильное плечо в решении таких вопросов. Обратилась к своему коллеге по депутатскому корпусу, региональному координатору проекта партии «Единая Россия» «Единая страна — доступная среда» Евгению Ковалеву и совместно, уверена, удовлетворим просьбу жительницы Заводского района, у которой серьезно болен сын.

В традиционно большом потоке обращений по вопросам благоустройства, социального обеспечения, переселения из ветхого и аварийного жилья, неожиданностью стал визит настоятеля Храма Святых Царственных Страстотерпцев отца Павла, который поделился просьбой прихожан о демонтаже декоративного сооружения в виде «бутылки игристого вина», расположенного в непосредственной близости к храму. А как вы думаете, допустимо ли, что подобный арт-объект из 90-х встречает въезжающих в наш город через его южные ворота — Заводской район Саратова?

Подписчики единодушно поддержали предложение о демонтаже декоративного сооружения в виде «бутылки игристого вина», — написала Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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