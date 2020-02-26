Задержан безработный автовор из Заводского района

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:20:54+03:00

Он позарился на радар, монитор датчика парковки и регистратор

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В Заводском районе Саратова задержан автовор.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, им оказался безработный, ранее не судимый 34-летний мужчина.

Установлено, что преступление было совершено в ночь на 17 января. Из припаркованной у дома на улице Южная Chevrolet Aveo были украдены радар-детектор Sho-Me Signature Excellent, монитор датчиков парковки, регистратор AdvoCam-FD Black.

С учетом разбитого стекла, сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

Задержанный мужчина был отправлен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU