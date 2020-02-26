Задержан безработный автовор из Заводского района
Он позарился на радар, монитор датчика парковки и регистратор
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В Заводском районе Саратова задержан автовор.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, им оказался безработный, ранее не судимый 34-летний мужчина.
Установлено, что преступление было совершено в ночь на 17 января. Из припаркованной у дома на улице Южная Chevrolet Aveo были украдены радар-детектор Sho-Me Signature Excellent, монитор датчиков парковки, регистратор AdvoCam-FD Black.
С учетом разбитого стекла, сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.
Задержанный мужчина был отправлен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU