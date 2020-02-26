Аэропорт «Гагарин» может стать всепогодным уже к октябрю

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:19:59+03:00

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На доведение аэропорта «Гагарин» до II категории ICAO (всепогодный минимум) Росавиация выделит 352 млн рублей.

Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, планируется, что работы по установке современной системы светосигнального и радиотехнического оборудования завершатся до октября. Уже определена компания-подрядчик.

Сейчас светосигнальное оборудование «Гагарина» позволяет совершать посадку по I категории ICAO: с относительной высотой принятия решения не менее 60 метров и при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе не менее 550 метров. При второй категории высота принятия решения — от 30 метров, дальность видимости на ВПП — от 350 метров.

Напомним, Вячеслав Володин ранее отметил, что саратовский аэропорт должен получить вторую категорию всепогодности.

ИСТОЧНИК KP.RU