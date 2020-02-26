Холодной воды нет в 39 жилых домах Саратова
В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» рассказали, что холодная вода отключена в 39 многоквартирных домах города. Ранее сообщалось об отключении в квадрате улиц Тархова, Зыбина, Топольчанской и Гришаева, а также абонентов 6 и 7-го микрорайонов.
Вода отсутствует по следующим адресам:
- 1-й Топольчанский проезд, 2, 4, 5а, 7;
- Батавина, 14, 16, 17а, 19, 21, 23;
- Мысникова, 2, 3, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12а;
- Зыбина, 4, 6, 10;
- Казанская, 1, 29;
- Камчатская, 1;
- Еремина, 9;
- Тархова, 37, 39, 41/1, 43, 44, 45а, 46а, 47, 47а, 48;
- Актюбинская, 1;
- Тагильская, 58;
- Павелецкая, 48, 58;
- поселок Мирный;
- поселок Саксагай;
- второе отделение совхоза Комбайн (пруд Монашенский);
- частный сектор в поселке Новосоколовогорский.
ИСТОЧНИК KP.RU