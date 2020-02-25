Рейсовый автобус с 12 пассажирами попал в тройное ДТП под Саратовом
В Лысогорском районе Саратовской области сегодня, 25 февраля, случилось тройное ДТП с участием рейсового автобуса Саратов — Москва.
В 1,5 км от села Двоенка столкнулись автобус Mercedes, «Газель» и Skoda.
Специалисты облспаса достали из покореженной иномарки водителя. Его отвезла в больницу в тяжелом состоянии бригада «скорой помощи», сообщает сайт «ЧП-Саратов».
Фото облспаса
В рейсовом автобусе было 12 пассажиров и два водителя. За медпомощью обратился 40-летний шофер, а также 37 и 56-летняя пассажирки.
На месте аварии также работали пожарные и ДПС.
За пассажирами автобуса Саратов — Москвы выехал резервный транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU