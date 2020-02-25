Рейсовый автобус с 12 пассажирами попал в тройное ДТП под Саратовом

25 Февр. 2020 2020-02-25T22:44:16+03:00

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В Лысогорском районе Саратовской области сегодня, 25 февраля, случилось тройное ДТП с участием рейсового автобуса Саратов — Москва.

В 1,5 км от села Двоенка столкнулись автобус Mercedes, «Газель» и Skoda.

Специалисты облспаса достали из покореженной иномарки водителя. Его отвезла в больницу в тяжелом состоянии бригада «скорой помощи», сообщает сайт «ЧП-Саратов».

Фото облспаса

В рейсовом автобусе было 12 пассажиров и два водителя. За медпомощью обратился 40-летний шофер, а также 37 и 56-летняя пассажирки.

На месте аварии также работали пожарные и ДПС.

За пассажирами автобуса Саратов — Москвы выехал резервный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU