Михаил Исаев написал заявление в прокуратуру о сносе мемориала работникам САЗ

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:25:10+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев обратился в прокуратуру области с просьбой проверить снос мемориального комплекса, посвященного погибшим во время Великой Отечественной войны работникам авиационного завода.

- В случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования, – процитировал он свое обращение на странице в Instagram.

По словам главы города, «необходимо не только наказать виновных, но и восстановить историческую справедливость. Особенно актуален данный вопрос в Год памяти и славы».

Ранее ситуацией заинтересовался председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Во время визита в Саратов он поручил разобраться в вопросе, почему был снесен мемориал.

ИСТОЧНИК KP.RU