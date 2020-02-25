Михаил Исаев написал заявление в прокуратуру о сносе мемориала работникам САЗ
Глава Саратова Михаил Исаев обратился в прокуратуру области с просьбой проверить снос мемориального комплекса, посвященного погибшим во время Великой Отечественной войны работникам авиационного завода.
- В случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования, – процитировал он свое обращение на странице в Instagram.
По словам главы города, «необходимо не только наказать виновных, но и восстановить историческую справедливость. Особенно актуален данный вопрос в Год памяти и славы».
Ранее ситуацией заинтересовался председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Во время визита в Саратов он поручил разобраться в вопросе, почему был снесен мемориал.
ИСТОЧНИК KP.RU