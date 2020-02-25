В правительстве обсудили ситуацию с холодильниками «Саратов»

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:22:19+03:00

Предложено продавать их в местных торговых сетях

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В правительстве Саратовской области сегодня, 25 февраля, состоялась встреча по ситуации на заводе ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда Василия Разделкина, участие приняли представители крупнейших торговых сетей и директор ООО «СЭПО-ЗЭМ» Евгений Резник.

По словам зампреда, необходимы дополнительные меры по сохранению производства холодильников «Саратов». Руководители торговых сетей отметили, что готовы рассмотреть варианты по продаже продукции саратовского завода.

ИСТОЧНИК KP.RU