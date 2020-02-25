2020-02-25T17:34:52+03:00
Общество

Вячеслав Володин предложил отменить комиссию при оплате за ЖКУ

Для многих граждан это является существенными расходами
Екатерина Семенова
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В Жилищный кодекс России предлагается внести поправки, которые бы отменили комиссию с граждан при оплате за квартиру и коммунальные услуги.

Одним из инициаторов законопроекта является председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, о чем сообщает группа volodin.saratov в соцсети Instagram.

- Запретить взимать с граждан комиссию при оплате ими услуг жилищно-коммунального хозяйства – справедливое решение по отношению к людям, поскольку коммунальные платежи – неотъемлемая часть ежемесячных расходов каждого человека. Для многих, особенно пожилых людей, пенсионеров, сумма взимаемой комиссии представляет значительный расход, независимо от того, как он осуществляется – через почтовое или банковское отделение, или онлайн, – прокомментировал предложение Вячеслав Володин.

Он отметил, что с подобной просьбой к депутатам обращались избиратели. Президент России Владимир Путин также поддержал такую идею.

Теперь законопроект направлен в комитет по жилищной политике и его планируют рассмотреть 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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