2020-02-26T06:39:51+03:00
Общество

В Саратовской области подует сильный порывистый ветер

Осадков днем не обещают
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 26 февраля, синоптики обещают сильный ветер северо-западного и юго-западного направлений.

- Утром он будет дуть со скоростью 7–12 м/с и порывами до 21 м/с, а днем — 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Погода ожидается облачной с прояснениями. Днем осадков не будет. Прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, гололед.

Температура днем поднимется до 0…+5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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