В Саратовской области подует сильный порывистый ветер
Осадков днем не обещают
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В Саратовской области сегодня, 26 февраля, синоптики обещают сильный ветер северо-западного и юго-западного направлений.
- Утром он будет дуть со скоростью 7–12 м/с и порывами до 21 м/с, а днем — 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Погода ожидается облачной с прояснениями. Днем осадков не будет. Прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, гололед.
Температура днем поднимется до 0…+5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU