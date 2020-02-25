В Саратовской консерватории прозвучат редкие произведения в исполнении камерного оркестра

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:33:00+03:00

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29 февраля в Большом зале состоится концерт Камерного оркестра Саратовской консерватории (художественный руководитель — заслуженный артист РФ, профессор Сергей Нестеров) под управлением Михаила Мясникова.

В составе коллектива — молодые музыканты, студенты кафедры струнных инструментов консерватории.

В программе вечера прозвучат редко исполняемые в Саратове произведения для струнного оркестра: Тема с вариациями Александра Глазунова, образы которой наполнены русским национальным колоритом, Старинные песни и танцы итальянского композитора Отторино Респиги, где проявляется тяготение к архаичной мелодике и старинным формам, Колыбельная Джорджа Гершвина, написанная им в 21 год, и Сюита Святого Павла английского мастера Густава Холста, которую автор сочинил по случаю открытия нового музыкального направления в школе для девочек Святого Павла.

Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU