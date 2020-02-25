Десять вернувшихся из Китая в Саратовскую область не заразились коронавирусом

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области 21 февраля обследовали десять больных с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию. Граждане вернулись из КНР.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по региону, их проверили на заболевания ОРВИ, энтеровирусом, коронавирусом, в том числе в ГНЦ «Вектор» из Новосибирска.

Результаты обследования на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, — отрицательные.

Реализация комплексного плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой инфекции продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Седьмой человек обследован на коронавирус в Саратовской области

Роспотребнадзор продолжает реализовывать мероприятия по предупреждению и завозу инфекции

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU