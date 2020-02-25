2020-02-25T16:56:21+03:00
Общество

Десять вернувшихся из Китая в Саратовскую область не заразились коронавирусом

Проведены обследования
Дарья Вострикова
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В Саратовской области 21 февраля обследовали десять больных с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию. Граждане вернулись из КНР.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по региону, их проверили на заболевания ОРВИ, энтеровирусом, коронавирусом, в том числе в ГНЦ «Вектор» из Новосибирска.

Результаты обследования на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, — отрицательные.

Реализация комплексного плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой инфекции продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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