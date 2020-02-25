В Татищевском районе сотрудники ГИБДД во время погони влетели в остановку

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:52:02+03:00

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Сегодня утром, 25 февраля, в Татищевском районе патрульный автомобиль ГИБДД преследовал ВАЗ-21093, водитель которого не подчинился требованиям об остановке при совершении маневра при неблагоприятных погодных условиях.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, экипаж потерял управление и влетел в одну из опор остановки общественного транспорта, после чего опрокинулся в кювет.

Машина получила технические повреждения, двое полицейских, которые находились в салоне, не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU