Нетрезвого водителя такси оштрафовали за массовое ДТП в Энгельсе
Мужчина влетел в припаркованные автомобили
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Вчера, 25 февраля, примерно в 23:20 25-летний водитель Lada Kalina с логотипом такси Uber влетел в припаркованные напротив дома №7/9 по улице Шурова гора автомобили марок Opel Astra, Renault Duster, Volkswagen Polo и два автомобиля Daewoo Matiz. После этого он скрылся с места аварии.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона, выяснилось, что мужчина в этот момент был нетрезв.
Водителя привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU