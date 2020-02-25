Нетрезвого водителя такси оштрафовали за массовое ДТП в Энгельсе

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:51:10+03:00

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Вчера, 25 февраля, примерно в 23:20 25-летний водитель Lada Kalina с логотипом такси Uber влетел в припаркованные напротив дома №7/9 по улице Шурова гора автомобили марок Opel Astra, Renault Duster, Volkswagen Polo и два автомобиля Daewoo Matiz. После этого он скрылся с места аварии.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона, выяснилось, что мужчина в этот момент был нетрезв.

Водителя привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU