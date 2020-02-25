Андрей Воробьев: Наша задача — заботиться о ветеранах

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:17:15+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия») продолжает посещать ветеранов ВОВ. Парламентарий побывал в гостях у ветерана ВОВ Веры Николаевны Шереметьевой 1924 года рождения. Во время встречи она рассказала о своем боевом пути. Вызвалась она на фронт добровольцем, когда ей не было еще 18. Осенью 1941 года молодая девушка была зачислена в 141-й мостостроительный батальон 276 запасного полка. За короткий срок прошла курс молодого бойца. После принятия присяги была направлена в техроту, где началась фронтовая поварская служба на подступах Сталинграда.

- В годы войны случалось разное: и бомбардировки, и перебои с тыловыми поставками продуктов, и уничтожение продовольственных складов. От воды трескались руки, а от холода деревенели ноги. А питаться солдатам нужно каждый день, даже в самых тяжелых условиях. Поэтому военно-полевая кухня работала всегда, — вспоминает ветеран.

Трудными дорогами войны прошла Вера Николаевна Шереметьева. Служила она и в рядах 1-го Белорусского и 2-го Украинского фронтах. Встретила победный май 1945 года в Германии. До сих пор ветеран помнит ликующих бойцов и командиров, всеобщую радость Победы.

Из многочисленных наград самые дорогие ей «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Во время встречи Андрей Воробьев поинтересовался проблемами ветерана и предложил всестороннюю поддержку в решении различных вопросов.

- Главная задача местной власти, депутатского корпуса и жителей области - это забота, внимание и помощь тем, кто подарил нам эту Победу. Их подвиг заслуживает уважения. Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами, тружениками тыла и всеми кто вынес на своих плечах тяготы войны, — подчеркнул Андрей Воробьев.

В завершении визита облдеп поблагодарил ветерана за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, также поздравил с наступающей 75-й годовщиной и вручил подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU