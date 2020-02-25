Житель Балтайского района проведет четыре года в колонии за поджог сожительницы

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:56:20+03:00

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Суд признал 31-летнего жителя села Пилюгино Балтайского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 16 октября мужчина поссорился со своей 36-летней сожительницей и облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, поджег ее одежду.

Гражданка получила термические ожоги 40% поверхности тела.

За это мужчина проведет четыре года в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU