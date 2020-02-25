В Ленинском районе завтра организуют подвоз воды

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:48:18+03:00

Работы пройдут с 9:00 до 23:00

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Завтра, 26 февраля, без воды останутся жители улиц Антонова, 4, Блинова, 1, Производственная, 3, 3а, 7, 13, 44, 44Б, проспект Строителей, 6/1, 1-й проезд Строителей, 5Б, 5/1, частные дома на Производственной улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно с 9:00 до 23:00.

Для жителей Ленинского района будет организован подвоз воды по адресам: улица Производственная, 3, с 11:00 до 14:00 и Антонова, 4–6, с 15:30 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU