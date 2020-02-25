2020-02-25T16:46:44+03:00
Общество

Матч «Протона-Саратов» с московским «Динамо» перенесли на час позже

До этого время игры сдвинули с выходного дня на рабочий
Дарья Вострикова
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Домашний четвертьфинальный матч «Протона-Саратов» с московским «Динамо» в рамках плей-офф чемпионата России в ФОКе «Звездный» в областном центре перенесли на час позже, с 17:00 на 18:00. Игра пройдет 28 февраля.

Об этом стало известно из официальной группы команды в соцсетях.

До этого было сообщено о переносе игры на будний день, что расстроило болельщиков.

Представители клуба объяснили, что причиной переноса является предстоящая игра «Динамо» в Лиге чемпионов, которая пройдет 3 марта, и к ней надо готовиться.

Сначала местные жители расстроились из-за того, что игра должна была пройти в 17:00, ведь это рабочее время. Новость о переносе времени на час позже подняла их настроение. Саратовцы стали писать слова благодарности в профиле команды в соцсети Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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