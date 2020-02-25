В национальной деревне Саратова отпразднуют проводы Масленицы

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:45:18+03:00

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В национальной деревне Саратова 1 марта в 12:00 пройдет праздник «Проводы Масленицы».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, желающие смогут посостязаться в боях мешками и перетягивании каната, проявить себя в конкурсах на знание народных традиций праздника.

Также для гостей будет угощение: блины, приготовленные по старинным рецептам, и горячий чай, концертная программа.

Праздник завершится сожжением чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU