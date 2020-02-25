В Саратовской области в 2020 году появится «Сад памяти»

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:44:34+03:00

Это символ памяти о погибших в годы войны жителях области

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В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Балтае на территории, которую выбрали местные жители для благоустройства в 2020 году, планируют высадить 50 молодых деревьев в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, это будет символом памяти о погибших в годы войны жителях области.

К его созданию привлекут волонтеров и добровольцев.

Кроме того, в Балтае отремонтируют три дворовых территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU