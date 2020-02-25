2020-02-25T16:44:34+03:00
Общество

В Саратовской области в 2020 году появится «Сад памяти»

Это символ памяти о погибших в годы войны жителях области
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Балтае на территории, которую выбрали местные жители для благоустройства в 2020 году, планируют высадить 50 молодых деревьев в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, это будет символом памяти о погибших в годы войны жителях области.

К его созданию привлекут волонтеров и добровольцев.

Кроме того, в Балтае отремонтируют три дворовых территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской консерватории состоится мировая премьера оперы «Легенда гор»
Десять вернувшихся из Китая в Саратовскую область не заразились коронавирусом
Студенты Президентской академии реализуют Школьный проектный офис SchoolJect
В Татищевском районе сотрудники ГИБДД во время погони влетели в остановку
Нетрезвого водителя такси оштрафовали за массовое ДТП в Энгельсе
Андрей Воробьев: Наша задача — заботиться о ветеранах
Житель Балтайского района проведет четыре года в колонии за поджог сожительницы
В Ленинском районе завтра организуют подвоз воды
В Саратове ищут 80-летнего Сергея Беленца
Матч «Протона-Саратов» с московским «Динамо» перенесли на час позже
В национальной деревне Саратова отпразднуют проводы Масленицы
В Саратовской области в 2020 году появится «Сад памяти»
В Саратовскую область не пустили 0,81 тонну зараженной муки из Казахстана
На саратовские УК поступило более 5 тыс. жалоб
В Саратовской области пройдет рейд «Маленький пассажир»