В Саратовскую область не пустили 0,81 тонну зараженной муки из Казахстана

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:43:49+03:00

Груз вернули на его родину

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На контрольном посту в Озинках инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области 21 февраля выявили подозрительный груз.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 0,81 тонны пшеничной муки везли из Республики Казахстан без фитосанитарного сертификата, что запрещено законом.

Виновное лицо привлекли к административной ответственности, груз вернули обратно на его родину.

ИСТОЧНИК KP.RU