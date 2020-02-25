В Саратовскую область не пустили 0,81 тонну зараженной муки из Казахстана
Груз вернули на его родину
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На контрольном посту в Озинках инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области 21 февраля выявили подозрительный груз.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 0,81 тонны пшеничной муки везли из Республики Казахстан без фитосанитарного сертификата, что запрещено законом.
Виновное лицо привлекли к административной ответственности, груз вернули обратно на его родину.
ИСТОЧНИК KP.RU