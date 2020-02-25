На саратовские УК поступило более 5 тыс. жалоб

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:43:01+03:00

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Сегодня, 25 февраля, в в администрации Саратова на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК подняли тему работы управляющей компании.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в 2019 в комитет по ЖКХ поступило более 5 тыс. обращений от граждан, касающихся ненормативного содержания кровель, правильности начисления оплаты за ЖКУ, предоставление коммунальных услуг в неполном объеме и несанкционированной замены индивидуальных приборов учета.

К административной ответственности привлекли 14 организаций, выдано 108 предписаний об устранении нарушений.

По мнению заместителя главы администрации по городскому хозяйству Максима Сиденко, штрафы и предписания не имеют должного влияния на организации. Он считает, что необходимо совместно с ГЖИ выработать механизм по привлечению УК, ТСЖ И ЖСК к ответственности за невыполнение своих обязанностей, вплоть до отзыва лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU