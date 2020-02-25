2020-02-25T16:43:01+03:00
Общество

На саратовские УК поступило более 5 тыс. жалоб

В основном граждан не устраивает содержание кровель
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 февраля, в в администрации Саратова на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК подняли тему работы управляющей компании.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в 2019 в комитет по ЖКХ поступило более 5 тыс. обращений от граждан, касающихся ненормативного содержания кровель, правильности начисления оплаты за ЖКУ, предоставление коммунальных услуг в неполном объеме и несанкционированной замены индивидуальных приборов учета.

К административной ответственности привлекли 14 организаций, выдано 108 предписаний об устранении нарушений.

По мнению заместителя главы администрации по городскому хозяйству Максима Сиденко, штрафы и предписания не имеют должного влияния на организации. Он считает, что необходимо совместно с ГЖИ выработать механизм по привлечению УК, ТСЖ И ЖСК к ответственности за невыполнение своих обязанностей, вплоть до отзыва лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской консерватории состоится мировая премьера оперы «Легенда гор»
Десять вернувшихся из Китая в Саратовскую область не заразились коронавирусом
Студенты Президентской академии реализуют Школьный проектный офис SchoolJect
В Татищевском районе сотрудники ГИБДД во время погони влетели в остановку
Нетрезвого водителя такси оштрафовали за массовое ДТП в Энгельсе
Андрей Воробьев: Наша задача — заботиться о ветеранах
Житель Балтайского района проведет четыре года в колонии за поджог сожительницы
В Ленинском районе завтра организуют подвоз воды
В Саратове ищут 80-летнего Сергея Беленца
Матч «Протона-Саратов» с московским «Динамо» перенесли на час позже
В национальной деревне Саратова отпразднуют проводы Масленицы
В Саратовской области в 2020 году появится «Сад памяти»
В Саратовскую область не пустили 0,81 тонну зараженной муки из Казахстана
На саратовские УК поступило более 5 тыс. жалоб
В Саратовской области пройдет рейд «Маленький пассажир»