На саратовские УК поступило более 5 тыс. жалоб
Сегодня, 25 февраля, в в администрации Саратова на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК подняли тему работы управляющей компании.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в 2019 в комитет по ЖКХ поступило более 5 тыс. обращений от граждан, касающихся ненормативного содержания кровель, правильности начисления оплаты за ЖКУ, предоставление коммунальных услуг в неполном объеме и несанкционированной замены индивидуальных приборов учета.
К административной ответственности привлекли 14 организаций, выдано 108 предписаний об устранении нарушений.
По мнению заместителя главы администрации по городскому хозяйству Максима Сиденко, штрафы и предписания не имеют должного влияния на организации. Он считает, что необходимо совместно с ГЖИ выработать механизм по привлечению УК, ТСЖ И ЖСК к ответственности за невыполнение своих обязанностей, вплоть до отзыва лицензии.
ИСТОЧНИК KP.RU