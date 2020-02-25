2020-02-25T16:39:50+03:00
Общество

В Саратовской области пройдет рейд «Маленький пассажир»

Нарушителей будут ловить три дня
Дарья Вострикова
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В Саратовской области с 26 по 29 февраля пройдет рейд «Маленький пассажир — большая ответственность!».

Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД региона, за нарушение правил перевозки детей водителей ждет штраф в 3 тыс. рублей.

Напомним, что перевозить несовершеннолетних младше семи лет в легковушке и грузовом автомобиле можно только в удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу.

Если ребенку от 7 до 11 лет, то он может ездить не только в устройстве, но и пристегнутый ремнем.

На переднем сидении несовершеннолетний может находится только в удерживающей системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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