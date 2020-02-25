В Саратовской области пройдет рейд «Маленький пассажир»
В Саратовской области с 26 по 29 февраля пройдет рейд «Маленький пассажир — большая ответственность!».
Как рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД региона, за нарушение правил перевозки детей водителей ждет штраф в 3 тыс. рублей.
Напомним, что перевозить несовершеннолетних младше семи лет в легковушке и грузовом автомобиле можно только в удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу.
Если ребенку от 7 до 11 лет, то он может ездить не только в устройстве, но и пристегнутый ремнем.
На переднем сидении несовершеннолетний может находится только в удерживающей системе.
ИСТОЧНИК KP.RU