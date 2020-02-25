2020-02-25T14:14:59+03:00
Происшествия

В Балтайском районе поймали браконьера, убившего косулю

Это десятый случай незаконной охоты
Дарья Вострикова
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В Балтайском районе 24 февраля был выявлен десятый случай браконьерства.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, незаконной добычей нарушителя стала самка косули, охоту на которых закрыли с 31 декабря.

Всего за выходные инспекторы комитета провели более 100 рейдов по соблюдению правил охоты с участием полицейских и сотрудников Росгвардии.

С начала 2020 года за нарушение правил охоты составлен 401 административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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