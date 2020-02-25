В Балтайском районе поймали браконьера, убившего косулю
Это десятый случай незаконной охоты
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В Балтайском районе 24 февраля был выявлен десятый случай браконьерства.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, незаконной добычей нарушителя стала самка косули, охоту на которых закрыли с 31 декабря.
Всего за выходные инспекторы комитета провели более 100 рейдов по соблюдению правил охоты с участием полицейских и сотрудников Росгвардии.
С начала 2020 года за нарушение правил охоты составлен 401 административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU