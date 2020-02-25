«Т Плюс» недодал тепло в два дома Саратова
Организация пообещала устранить эту проблему
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Сегодня, 25 февраля, в администрации Саратова состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на заседании рассмотрели обращения от председателей ТСЖ
«Детский парк» и ЖСК «46 год Октября» по вопросу низких параметров теплоносителя, которое поставляет саратовский филиал ПАО «Т Плюс» в дом №54/62 на улице Пугачева и Аткарской 72.
Представители ресурсоснабжающей организации пообещали разобраться с проблемой в течение месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU