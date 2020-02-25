Саратовские роллеры взяли семь медалей всероссийских соревнований
В Уфе с 22 по 23 февраля прошли соревнования по роллер спорту «Метелица».
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту администрации Саратова, в состязаниях приняли участие 89 спортсменов из Республики Башкортостан, Владимирской, Ивановской, Самарской, Саратовской, Новосибирской, Пензенской, Челябинской, Омской, Ярославской областей, Москвы.
Саратовские спортсмены взяли семь медалей соревнований в дисциплине «скоростной слалом», где им нужно было разогнаться и объехать на одной ноге 20 конусов, которые стоят на протяжении 28 метров.
Первое место взяла Алиса Пугачева и Артем Шахсуварян. Серебро досталось Нонне Труфакиной, Глебу Валлиулину, Егору Кадыкову.
Бронзу выиграли Константин и Кирилл Сынков.
ИСТОЧНИК KP.RU