Саратовские роллеры взяли семь медалей всероссийских соревнований

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:49:11+03:00

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В Уфе с 22 по 23 февраля прошли соревнования по роллер спорту «Метелица».

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту администрации Саратова, в состязаниях приняли участие 89 спортсменов из Республики Башкортостан, Владимирской, Ивановской, Самарской, Саратовской, Новосибирской, Пензенской, Челябинской, Омской, Ярославской областей, Москвы.

Саратовские спортсмены взяли семь медалей соревнований в дисциплине «скоростной слалом», где им нужно было разогнаться и объехать на одной ноге 20 конусов, которые стоят на протяжении 28 метров.

Первое место взяла Алиса Пугачева и Артем Шахсуварян. Серебро досталось Нонне Труфакиной, Глебу Валлиулину, Егору Кадыкову.

Бронзу выиграли Константин и Кирилл Сынков.

ИСТОЧНИК KP.RU