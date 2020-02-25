Житель села Большой Карай отработает пьяную езду
Мужчина ехал по улицам без прав
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Суд признал 24-летнего жителя села Большой Карай виновным в неоднократной нетрезвой езде, последняя из которых была без прав.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 17 января мужчина снова выпил и сел за руль ВАЗ-2105, после чего отправился кататься по селу.
Его остановили дорожные инспекторы, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения нарушитель отказался.
За это жителя Романовского района отправили на 200 часов обязательных работ и запретили приближаться к рулю автомобиля на полтора года.
ИСТОЧНИК KP.RU