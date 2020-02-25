В Балашове 32-летняя дама организовала подпольное казино для избранных
Туда пускали только доверенных игроков
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В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая — 32-летняя женщина.
По версии следствия, с июня по 12 декабря 2019 года она организовала незаконное казино в нежилом помещении. При этом игроки соблюдали конспирацию — даты и время проведения игр сообщались за несколько часов до начала. Также участников отбирали по принципу доверия.
Преступная деятельность была пресечена во время очередной игры. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU