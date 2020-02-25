В Балашове 32-летняя дама организовала подпольное казино для избранных

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:12:32+03:00

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В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая — 32-летняя женщина.

По версии следствия, с июня по 12 декабря 2019 года она организовала незаконное казино в нежилом помещении. При этом игроки соблюдали конспирацию — даты и время проведения игр сообщались за несколько часов до начала. Также участников отбирали по принципу доверия.

Преступная деятельность была пресечена во время очередной игры. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU