Прокурор области Филипенко о штрафстоянке для грузовиков: Это чья-то кормушка
В прокуратуре Саратовской области 25 февраля прошло заседание общественного совета по защите малого и среднего бизнеса.
Первым вопросом стал порядок перемещения машин на штрафстоянки и оплата их хранения там.
Замминистра транспорта и дорожного строительства Иван Казаченко доложил о работе штрафстоянок в области. Представитель ассоциации «Дальнобойщик» Евгений Баглай заявил, что они собрались конкретно по вопросу штрафстоянки в Красноармейске. Он отметил, что по ней направлены обращения в прокуратуру и другие соответствующие органы, но проблема до сих пор не решена.
Глава комитета по транспорту при Саратовской ТПП и член «Объединения перевозчиков России» Юрий Хилюк рассказал, что при эвакуации за перевес фуры увозят в составе тягача и прицепа, однако оплату берут раздельно.
Министр экономического развития региона Юлия Швакова разъяснила, как в области были установлены тарифы: тариф не может быть 680 рублей в час, так как минимальный — 400. Однако дорожники заявили, что эвакуируют сцепку с тягача и прицепа, а оплата выписывается за два якобы отдельно эвакуированных транспорта.
Казаченко смог пояснить только, что пункты весового контроля установлены для сохранности дорог, а не сбора штрафов. А стоянка предназначена для устранения выявленных нарушений.
.Фото: Марина Новопашина
Прокурор области Сергей Филипенко поинтересовался, как устанавливаются факты перевеса и что делается для того, чтобы предприниматели смогли продолжить работу после устранения нарушений.
- Что сделала власть, чтобы бизнесу было удобно? Чтобы устранили нарушение, заплатили штраф и продолжили работу? Я предметно задаю вопрос, давайте не превращать общение в балаган, — уточнил Филипенко.
Казаченко признал, что на некоторых пунктах весового контроля есть «перегибы», и заметил, что порядок возврата грузовиков для устранения нарушений необходимо регламентировать.
- Нужно переводить все пункты весового контроля на автоматические системы. Тогда транспорт не будут задерживать, и перевозчик будет видеть онлайн свои штрафы, — сказал замминистра.
Сергей Филипенко сказал, что «это рентабельный бизнес при попустительстве органов власти».
- Под видом легальных действий определенные представители, не будем говорить чьи, организовали фактически какую-то кормушку. Они напрямую заинтересованы в эвакуации автотранспорта с целью последующей удержании и получении денежных сумм, — резюмировал прокурор области.
Прокурор Саратовской области о штрафстоянке: Это кормушка.
ИСТОЧНИК KP.RU