2020-02-25T12:15:32+03:00
Общество

Прокурор области Филипенко о штрафстоянке для грузовиков: Это чья-то кормушка

По мнению Сергея Филипенко, под прикрытием легального бизнеса действует схема по незаконному обогащению [видео]
Марина Новопашина
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В прокуратуре прошло заседание общественного советаВ прокуратуре прошло заседание общественного советаФото: Марина Новопашина
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В прокуратуре Саратовской области 25 февраля прошло заседание общественного совета по защите малого и среднего бизнеса.

Первым вопросом стал порядок перемещения машин на штрафстоянки и оплата их хранения там.

Замминистра транспорта и дорожного строительства Иван Казаченко доложил о работе штрафстоянок в области. Представитель ассоциации «Дальнобойщик» Евгений Баглай заявил, что они собрались конкретно по вопросу штрафстоянки в Красноармейске. Он отметил, что по ней направлены обращения в прокуратуру и другие соответствующие органы, но проблема до сих пор не решена.

Глава комитета по транспорту при Саратовской ТПП и член «Объединения перевозчиков России» Юрий Хилюк рассказал, что при эвакуации за перевес фуры увозят в составе тягача и прицепа, однако оплату берут раздельно.

Министр экономического развития региона Юлия Швакова разъяснила, как в области были установлены тарифы: тариф не может быть 680 рублей в час, так как минимальный — 400. Однако дорожники заявили, что эвакуируют сцепку с тягача и прицепа, а оплата выписывается за два якобы отдельно эвакуированных транспорта.

Казаченко смог пояснить только, что пункты весового контроля установлены для сохранности дорог, а не сбора штрафов. А стоянка предназначена для устранения выявленных нарушений.

. Фото: Марина Новопашина

.Фото: Марина Новопашина

Прокурор области Сергей Филипенко поинтересовался, как устанавливаются факты перевеса и что делается для того, чтобы предприниматели смогли продолжить работу после устранения нарушений.

- Что сделала власть, чтобы бизнесу было удобно? Чтобы устранили нарушение, заплатили штраф и продолжили работу? Я предметно задаю вопрос, давайте не превращать общение в балаган, — уточнил Филипенко.

Казаченко признал, что на некоторых пунктах весового контроля есть «перегибы», и заметил, что порядок возврата грузовиков для устранения нарушений необходимо регламентировать.

- Нужно переводить все пункты весового контроля на автоматические системы. Тогда транспорт не будут задерживать, и перевозчик будет видеть онлайн свои штрафы, — сказал замминистра.

Сергей Филипенко сказал, что «это рентабельный бизнес при попустительстве органов власти».

- Под видом легальных действий определенные представители, не будем говорить чьи, организовали фактически какую-то кормушку. Они напрямую заинтересованы в эвакуации автотранспорта с целью последующей удержании и получении денежных сумм, — резюмировал прокурор области.

Прокурор Саратовской области о штрафстоянке: Это кормушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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