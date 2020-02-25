В среду 246 тыс. жителей Саратовской области останутся без телевидения

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:28:40+03:00

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В Саратовской области в среду, 26 февраля, отключится цифровое телевидение.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, под внеплановое отключение попадают жители Балаковского, Вольского, Духовницкого, Ершовского, Краснопартизанского, Марксовского, Пугачевского и Хвалынского районов.

Всего 117 населенных пунктов с общей численностью 246 тыс. человек. Они не смогут смотреть каналы первого и второго мультиплексов: Первый, Россия, Матч-ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦентр, РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ, а также радио Маяк, ВестиFM Радио России.

Причина отключения — установка и настройка оборудования на телебашне в Балакове.

ИСТОЧНИК KP.RU