Водитель чудом выжил в насадившейся на отбойник машине
ДТП случилось на трассе в Ершовском районе Саратовской области
Фото областной ГИБДД
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Утром 25 февраля в Ершовском районе Саратовской области на трассе Урбах — Александров Гай случилось ДТП.
Водитель на ВАЗ-2110 около 7:40 на 483-м км автодороги Р-208 не справился с управлением и врезался в отбойник, установленный вдоль трассы. Металлическое ограждение пробило автомобиль и вышло в салоне авто. Фактически машину насадило на отбойник.
При этом 61-летний водитель не получил серьезных травм, хотя и был госпитализирован прибывшими медиками.
ДТП под Ершовом
ИСТОЧНИК KP.RU