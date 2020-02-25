Водитель чудом выжил в насадившейся на отбойник машине

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:56:57+03:00

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Утром 25 февраля в Ершовском районе Саратовской области на трассе Урбах — Александров Гай случилось ДТП.

Водитель на ВАЗ-2110 около 7:40 на 483-м км автодороги Р-208 не справился с управлением и врезался в отбойник, установленный вдоль трассы. Металлическое ограждение пробило автомобиль и вышло в салоне авто. Фактически машину насадило на отбойник.

При этом 61-летний водитель не получил серьезных травм, хотя и был госпитализирован прибывшими медиками.

ДТП под Ершовом

ИСТОЧНИК KP.RU