Житель Вольска получил срок за поджог дома для сокрытия своего проникновения

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:58:09+03:00

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Суд признал виновным 22-летнего рецидивиста из Вольска в поджоге дома, что повлекло за собой причинение значительного ущерба.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 1 июля гражданин находился дома у своей подруги.

Он решил что-нибудь украсть в соседнем доме, который был закрыт и выставлен на продажу. Залез внутрь через окно и ничего внутри не нашел.

Тогда парень решил сжечь дом, чтобы скрыть следы своего проникновения. После того как он увидел вспыхнувший огонь, молодой человек позвонил в службу спасения и сообщил о ЧП под вымышленным именем.

Здание пришло в непригодное состояние для проживания, собственникам причинен ущерб на сумму 297 тыс. рублей.

За это гражданин получил три года и девять месяцев исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU