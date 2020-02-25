Житель Вольска получил срок за поджог дома для сокрытия своего проникновения
Суд признал виновным 22-летнего рецидивиста из Вольска в поджоге дома, что повлекло за собой причинение значительного ущерба.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 1 июля гражданин находился дома у своей подруги.
Он решил что-нибудь украсть в соседнем доме, который был закрыт и выставлен на продажу. Залез внутрь через окно и ничего внутри не нашел.
Тогда парень решил сжечь дом, чтобы скрыть следы своего проникновения. После того как он увидел вспыхнувший огонь, молодой человек позвонил в службу спасения и сообщил о ЧП под вымышленным именем.
Здание пришло в непригодное состояние для проживания, собственникам причинен ущерб на сумму 297 тыс. рублей.
За это гражданин получил три года и девять месяцев исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU