Известны подробности смертельного ДТП в Новоузенском районе
Погибла девочка-подросток
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В субботу, 23 февраля, в 5:30 на 83-м км трассы, ведущей из Урбаха в Алгай случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 20-летний водитель ГАЗ-270710, по предварительным данным, ехал по обочине с правой стороны, потерял управление. Машина опрокинулась в кювет.
В салоне машины находилась 17-летняя девушка, которая не была пристегнута ремнем безопасности и выпала из ГАЗа.
Пассажирку придавило транспортом, из-за чего она скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU