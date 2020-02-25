Известны подробности смертельного ДТП в Новоузенском районе

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:51:37+03:00

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В субботу, 23 февраля, в 5:30 на 83-м км трассы, ведущей из Урбаха в Алгай случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 20-летний водитель ГАЗ-270710, по предварительным данным, ехал по обочине с правой стороны, потерял управление. Машина опрокинулась в кювет.

В салоне машины находилась 17-летняя девушка, которая не была пристегнута ремнем безопасности и выпала из ГАЗа.

Пассажирку придавило транспортом, из-за чего она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU