Вячеслав Максюта и Даци Дациев сдадут ЕГЭ по истории

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:32:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове 26 февраля общественные и творческие деятели, спортсмены, представители органов власти и родители выпускников в 15:00 в средней школе №6 на улице Симбирцева, 34 в Саратове сдадут ЕГЭ по истории.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, в этом году Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» посвящена Году памяти и славы, организатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Свои знания также проверит российский кикбоксер, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Даци Дациев, российский гребец, двукратный чемпион мира Сергей Улегин, а также обладатель титула «Сильнейший человек России», рекордсмен Книги Гинесса Вячеслав Максюта.

Родители смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру сдачи экзаменов на себе.

ИСТОЧНИК KP.RU