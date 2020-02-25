Вячеслав Максюта и Даци Дациев сдадут ЕГЭ по истории
В Саратове 26 февраля общественные и творческие деятели, спортсмены, представители органов власти и родители выпускников в 15:00 в средней школе №6 на улице Симбирцева, 34 в Саратове сдадут ЕГЭ по истории.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, в этом году Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» посвящена Году памяти и славы, организатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Свои знания также проверит российский кикбоксер, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Даци Дациев, российский гребец, двукратный чемпион мира Сергей Улегин, а также обладатель титула «Сильнейший человек России», рекордсмен Книги Гинесса Вячеслав Максюта.
Родители смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру сдачи экзаменов на себе.
ИСТОЧНИК KP.RU