Под Балаковом прикрепленная к «Приоре» ватрушка сбила пешехода

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:17:39+03:00

Женщина попала в больницу

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В селе Малоперекопное Балаковского района вечером 23 февраля случилось ДТП с участием «Лады Приоры», ватрушки и пешехода.

- Авария произошла в районе дома №40 по улице Потапова, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В 23:00 31-летний водитель «Приоры» буксировал на тросу надутую камеру и сбил 29-летнюю женщину.

Пешехода госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU