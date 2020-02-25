2020-02-25T09:17:39+03:00
Происшествия

Под Балаковом прикрепленная к «Приоре» ватрушка сбила пешехода

Женщина попала в больницу
Ольга Симонова
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Фото областной ГИБДДФото областной ГИБДД
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В селе Малоперекопное Балаковского района вечером 23 февраля случилось ДТП с участием «Лады Приоры», ватрушки и пешехода.

- Авария произошла в районе дома №40 по улице Потапова, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В 23:00 31-летний водитель «Приоры» буксировал на тросу надутую камеру и сбил 29-летнюю женщину.

Пешехода госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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