Под Балаковом прикрепленная к «Приоре» ватрушка сбила пешехода
Женщина попала в больницу
Фото областной ГИБДД
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В селе Малоперекопное Балаковского района вечером 23 февраля случилось ДТП с участием «Лады Приоры», ватрушки и пешехода.
- Авария произошла в районе дома №40 по улице Потапова, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
В 23:00 31-летний водитель «Приоры» буксировал на тросу надутую камеру и сбил 29-летнюю женщину.
Пешехода госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU