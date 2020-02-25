Саратовцам рассказали, как защититься от ОРВИ
Лучше носить маски в местах массового скопления людей
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Жителям Саратовской области рассказали о мерах защиты от заболевания ОРВИ.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, нужно делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами, проветривать помещения.
Кроме того, необходимо носить маски в местах массового скопления людей, соблюдать меры личной гигиены, промывать полость носа и ротоглотки солевыми растворами.
Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе и сбалансированном питании.
Если вы заболели, то лучше остаться дома и сразу обратиться к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU